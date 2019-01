Galtier : "On sait qu'il va y avoir des départs"

VIDEO - Christophe Galtier (Lille) : "On sait qu'il va y avoir des départs"

TRANSFERTS - Christophe Galtier, le coach de Lille, n'a pas caché lundi soir la réalité d'un marché contre lequel le LOSC ne peut pas lutter. Mais s'il y a des départs de titulaires, il a confiance de pouvoir compter sur des arrivées en conséquences.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



