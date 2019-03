Une action d'école et Mance a enfoncé le clou pour les Canaris

VIDEO - AS Vitré - FC Nantes : Antonio Mance signe le but du 0-2

5 613 vues | 01:09

Titulaire pour la première fois sous le maillot du FC Nantes, Antonio Mance a ouvert son compteur en inscrivant le deuxième but des Canaris, mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Parfaitement servi par Valentin Eysseric, l'attaquant croate a doublé la mise contre Vitré après 44 minutes de jeu à Laval.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



