VIDÉO - Retour des héros, David vs Goliath, pluie de buts : 3 bonnes raisons de suivre le multiplex samedi

01:43

Les 32es de finale de la Coupe de France ont débuté samedi avec la victoire du FC Nantes contre Châteauroux. Mais la grande journée de la Coupe, c'est samedi, avec pas moins de 17 affiches au programme. Suivez le guide !



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

