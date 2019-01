VIDÉO - Monnet-Paquet : "Prendre six buts à domicile face à Dijon, ce n'est pas glorieux..."

2 978 vues | 00:54

COUPE DE FRANCE - Kevin Monnet-Paquet avait la mine des mauvais jours, mercredi après l'élimination de Saint-Etienne par Dijon (3-6).



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



