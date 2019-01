Henry revient sur la première de Naldo et le transfert de Fabregas

3 516 vues | 03:21

Après la qualification de ses hommes pour les 16e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de Canet-en-Roussillon, pensionnaire de Nationale 3, Thierry Henry, l'entraîneur de Monaco, se félicite. Et revient sur la performance de Naldo et la possible arrivée de Cesc Fabregas.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



