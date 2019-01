Bammou : "La banderole des supporters pour Sala, un superbe geste"

4 693 vues | 02:32

COUPE DE FRANCE - Après la qualification de Caen, Yacine Bammou s'est arrêté au micro d'Eurosport. Il est revenu sur la victoire à Viry-Châtillon, évidemment. Mais il a également parlé de son ami disparu, Emiliano Sala. Et du geste des supporters du Stade Malherbe.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*