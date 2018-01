Une nouvelle accélération et Neymar s’offre un but Playstation pour le 0-4

VIDEO - PSG - Une nouvelle accélération et Neymar s’offre un but Playstation sur une passe de Mbappé

COUPE DE FRANCE - Cela va trop vite pour le Stade Rennais. Déjà mené 3-0 au bout 23 minutes, le club breton est rentré aux vestiaires avec un autre but dans la besace. Neymar en contre a profité d’une remise de Mbappé digne des meilleures actions de jeux vidéos pour marquer le but du 4-0.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



