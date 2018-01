Le jour où... Rémi Gaillard a fait n'importe quoi en Coupe de France

1 747 vues | 01:14

COUPE DE FRANCE - En 2002, Rémi Gaillard avait fait n'importe quoi en finale de la Coupe de France. Maillot de Lorient sur le dos, il avait fêté la victoire des Merlus au milieu des joueurs... avant de dire à Roger Lemerre qu'il pouvait compter sur lui aider les Bleus à défendre leur titre de champion du monde lors du Mondial qui approchait.



