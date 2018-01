Le jour où... Jacques Chirac est sorti de ses gonds

2 022 vues | 01:22

COUPE DE FRANCE - 11 mai 2002, le Stade de France accueille la finale entre Lorient et Bastia. Mais l'avant-match sera marqué par les sifflets corses pendant la Marseillaise, ce qui va beaucoup agacé le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

