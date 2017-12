Le but exceptionnel de Tabanou contre Nancy

4 877 vues | 01:04

COUPE DE FRANCE - Avant les 32es de finale de Coupe de France, Eurosport.fr vous propose tout au long de la semaine de revivre des évènements marquants de ce stade de la compétition. Zoom sur Franck Tabanou qui a marqué un magnifique but avec Saint-Etienne contre Nancy lors de la saison 2014/15.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



