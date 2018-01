Garcia : "Trente minutes de plus, c'est pas pour nous déplaire"

70 vues | 02:36

COUPE DE FRANCE - Poussé en prolongation, l'OM a réussi à se sortir du piège de Valenciennes ce dimanche au Vélodrome (1-0). Et, malgré la fatigue inhérente à cette rencontre, Rudi Garcia s'est montré satisfait d'avoir permis à ses joueurs de retrouver du rythme.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

