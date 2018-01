Trois rouges en 26 minutes : Bordeaux a disjoncté face à Granville

22 467 vues | 01:11

COUPE DE FRANCE - Le cauchemar jusqu'au bout. Éliminé en prolongation par Granville, Bordeaux a également vu trois de ses joueurs se faire exclure. Youssouf Sabaly, pour deux jaunes, Thomas Carrique pour une faute dans la surface et Jaroslav Plasil pour contestation ont ainsi vu rouge.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



