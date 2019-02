VIDÉO - "On va voir à Manchester s'ils ne vont pas se faire soulever : il a raison Laurey"

COUPE DE FRANCE - Au coeur de la prolongation, Alain Pochat n'était pas très content du comportement des Parisiens. L'entraîneur de Villenfranche y est allé de sa pique envers le PSG, faisant écho aux propos de Thierry Laurey au tour précédent.



