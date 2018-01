Hutteau sur Mitrovic : "L'ASSE lui a proposé de baisser son salaire"

6 022 vues | 02:16

Christophe Hutteau, qui représente Stefan Mitrovic, est revenu sur le transfert du joueur qui a capoté. Egalement consultant sur Eurosport, il a précisé que l'ASSE avait souhaité baisser le salaire du joueur, en raison d'une blessure à la cheville.



