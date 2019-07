VIDEO - L'Algérie, 30 ans de grandeur et de décadence

CAN - Depuis 1990, date de leur unique sacre à la CAN, l'Algérie attend toujours sa nouvelle heure de gloire. Après bien des difficultés et alors que le pays est en plein renouveau, les Fennecs sont en passe de retrouver leur lustre d'antan en jouant leur troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations, vendredi face au Sénégal.

