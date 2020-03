Coronavirus - Villas-Boas : ''La santé reste le plus important''

4 vues | 01:20

Concernant le Coronavirus, André Villas-Boas, coach de l’OM, s'est exprimé en conférence de presse : ''Les Italiens et les Chinois ont été très actifs sur cette question-là. J’ai apprécié, la santé reste le plus important. Si ça arrive, on devra agir aussi comme eux. On fait attention, j’espère que ça passera''.

Eurosport uniquement avec CANAL*