Coronavirus - L'AS Rome vient en aide à ses supporters les plus âgés

En pleine période de confinement à cause de la pandémie de coronavirus, l'AS Rome a décidé de distribuer des kits de survie à ses supporters les plus âgés dans lesquels on peut trouver de la nourriture, du gel hydro alcoolique, des gants, des masques et, bien sûr, une écharpe du club.

