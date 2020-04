Coronavirus - Infantino : ''Rejouer ? Quand il n'y aura plus de risques"

30 vues | 01:03

Dans une discussion improvisée en visioconférence avec l'ancienne gloire Ronaldo, le président de la FIFA Gianni Infantino a indiqué ne pas savoir quand les compétitions allaient pouvoir reprendre. ''On rejouera quand il n'y aura plus de risques et que les autorités nous diront qu'on peut le faire. Alors, il sera temps de finir les compétitions. Pour le moment, soyons responsables et respectons

