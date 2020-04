Coronavirus - Beckham, Pelé, Zidane, Renard... les stars du ballon rond applaudissent les personnels

3 vues | 01:24

La FIFA salue le travail des personnels soignants mobilisés par le Covid-19, "les héros de notre société", dans une vidéo réunissant cinquante des plus grand(e)s footballeurs et footballeuses, dont David Beckham, Pelé et Kaká, ainsi que les Français Zinédine Zidane, Youri Djorfaeff et Wendie Renard.

