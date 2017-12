VIDÉO - Coupe d'Italie : Un but rapide de Lulic envoie la Lazio en demi-finale

225 vues | 02:16

COPPA ITALIA - Mardi soir, au stade Olympique, la Lazio s'est qualifiée pour les demi-finales en dominant la Fiorentina 1-0 grâce à un but inscrit d'entrée de jeu par le Bosnien Senad Lulic (5e minute). Vainqueur de l'épreuve à six reprises, dont la dernière fois en 2013, le club romain, finaliste l'an dernier, se hisse dans le dernier carré pour la quatrième fois sur les six dernières éditions.

