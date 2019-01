Riqui Puig, le nouvel Iniesta que toute l'Espagne attend

349 vues | 01:47

COPA DEL REY - Sans doute avez-vous déjà remarqué ce jeune Espagnol qui évolue au Barça : Riqui Puig. Lancé par Valverde dans l'équipe première en Coupe du Roi, il ne laisse plus indifférent les Socios. Technique, rapide, créateur, cet espoir du football ibérique a toute la panoplie pour succéder à Andres Iniesta dans l'entrejeu du Barça. Et bien plus encore... (Réalisation: Sébastien Petit)

