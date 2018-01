VIDEO - Real - Zidane : "Je sais que je suis de passage mais j'assume tout bec et ongles"

LIGA - Avant de recevoir Numancia, ce mercredi en 8e de finale retour de la Coupe du Roi, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a été interrogé sur la crise que traverse son club. "Je crois en ce que je fais et en mes joueurs", a répondu le Français, ajoutant : "On va travailler plus."

