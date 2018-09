Comment le nouveau système de primes en C1 va rendre les riches encore plus riches

VIDÉO - Comment le nouveau système de primes en Ligue des champions va rendre les riches encore plus riches

LIGUE DES CHAMPIONS - Le PSG, Lyon et l'AS Monaco vont bien se remplir les poches avec la Ligue des champions. Les dotations en C1 ont encore augmenté. Et il y a d'autres sources de recettes. Du coup, il y a encore un sacré gap avec la Ligue Europa. (Réalisation : Glenn Ceillier, Sébastien Petit et Quentin Guichard)

