Colombie - Falcao triste du départ de Pekerman

Falcao, capitaine de la sélection colombienne, s'est dit ''triste'' du départ de José Pekerman, qui a quitté ses fonctions après six ans à la tête des Cafeteros. Falcao espère que le ''nouveau sélectionneur apportera un plus et nous fera encore grandir''.

