VIDÉO - Clasico - Les chiffre les plus fous

32 vues | 00:52

Le FC Barcelone défie le Real Madrid au Camp Nou pour le compte de la dixième journée de la Liga. Messi infatigable tireur, Ronaldo malheureux perdant, Isco et Benzema peu en réussite ou encore Mourinho et Luis Enrique : voici les chiffres les plus fous du Clasico depuis la dernière décennie.

