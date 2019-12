Clasico - Incidents aux abords du stade

2 vues | 00:41

Des incidents ont eu lieu entre police et manifestants près du stade Camp Nou, lors du match le plus médiatisé de l'Espagne, "El Clasico". La tension est montée quand entre groupe d’Ultras, Boixos Nois, et des partisans indépendantistes. La police catalane a formé une ligne pour séparer les deux groupes.

