VIDÉO - Clasico - Garcia : "Je me suis souvent appuyé sur le nul de l'an dernier"

5 vues | 01:47

Rudi Garcia a évoqué ce samedi le match nul de l’an dernier face au PSG et le but en fin de match d’Edinson Cavani (2-2). L’entraîneur de l’OM explique qu’il s’est servi de ce match pour motiver son groupe et lui prouver qu’il avait de grandes qualités.

