City - Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

30 vues | 00:29

Sans Kevin De Bruyne, les Citizens se sont imposés à Sheffield Wednesday grâce à un but de Sergio Agüero (53e, 0-1). Le Belge a été laissé au repos par Pep Guardiola. "Il a un problème au dos et n'est pas fit. Il est tombé dans une mauvaise position et a eu un problème. On ne sait pas combien de temps il sera indisponible''.

Eurosport uniquement avec CANAL*