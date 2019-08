VIDÉO - Chelsea - Cech : "Un groupe compétitif, mais on croit en nous"

Suite au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions effectué à Monaco ce jeudi, Chelsea se retrouve dans le groupe H avec l'Ajax Amsterdam, Valence et Lille. À la sortie de la cérémonie, le conseiller technique et ancien gardien de but de Chelsea Petr Cech a réagit à ce tirage pour son club.

