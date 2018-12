CdM des clubs - La magnifique égalisation de Berg

8 vues | 00:38

Alors que les Néo-Zélandais de Team Wellington menaient 3-0, Al Ain est revenu à 3-3 à la fin des 90 minutes, notamment grâce à cette magnifique réalisation de Marcus Berg. Un but synonyme d'égalisation et donc de prolongation. Le club émirati s'est finalement imposé aux tirs au but (4-3), lors de ce match du premier tour de la Coupe du monde des clubs 2018. Il affrontera l'Espérance de Tunis au

Eurosport uniquement avec CANAL*