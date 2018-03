CdM 2018 - Trezeguet: "La France peut aller au bout"

179 vues | 00:57

David Trezeguet, champion du monde 1998 avec les Bleus, est persaudé que l'équipe de France a tout pour réussir une belle Coupe du Monde : ''Il y a de très bons joueurs et un coach qui a l'expérience. Le tout sera de bien préparer et débuter la compétition, même si on sait que les autres équipes seront aussi ambitieuses'', détaille le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

