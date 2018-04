CdL : Finale - T.Silva: "Important de prendre la bonne décision... même si ça prend du temps"

20 vues | 00:48

Thiago Silva n'est pas aussi critique que ses copains de vestaires sur la vidéo. Alors qu'en zone mixte l'ambiance était au scepticisme vis à vis du temps d'attente qui refroidit les joueurs et casse le rythme, Thiago Sivla a bien accueilli cela. Il pense que le plus important est de ne pas avoir pris le but de Falcao car il aurait changé la physionomie du match.

Eurosport uniquement avec CANAL*