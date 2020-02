Drame et filiation : Reyna, un pied droit magique et la famille chevillée au corps

VIDEO - Drame et filiation : Giovanni Reyna, la famille chevillée au corps et un pied droit magique

EUROSCOUT - Il n’a que 17 ans. Pourtant, Giovanni Reyna se fait une place à Dortmund, en ce début d’année 2020. Auteur d’un super but en Coupe d’Allemagne, ce milieu offensif américain a grandi dans la culture du soccer, ses deux parents ayant porté les couleurs de la sélection états-unienne. Un drame aurait pu condamner son envie de jouer au plus haut niveau. Celle-ci en a, en fait, été décuplée.



