De grand espoir aux portes de l'anonymat… T'es passé où, Vincent Koziello ?

T’ES PASSÉ OÙ - Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Juventus Turin... Ces joueurs étaient destinés à intégrer les plus grands clubs d’Europe. Il n’en est finalement rien. Ils ont même disparu de nos radars. On vous rafraîchit la mémoire en vidéo, avec ici le cas de Vincent Koziello, qui ne joue pas avec Cologne, 17e de Bundesliga après 10 journées avant la réception d'Hoffenheim vendredi.



Intouchable ces deux dernières années, le Bayern Munich repart en conquête cette saison en Bundesliga. Il faut être très fort pour arracher le "Meisterschale" à Franck Ribéry et ses coéquipiers.



