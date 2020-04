A Francfort, les joueurs ont repris l'entraînement

246 vues | 00:42

BUNDESLIGA - C'est une image rare en ces temps de crise : un club de football à l'entraînement. Pourtant, l'Eintracht Francfort a bien repris le chemin des terrain, malgré la crise et un cas positif dans l'équipe en mars. Au programme, des séances légères effectuées par un maximum de trois joueurs en même temps, et le respect des distances de sécurité.



