VIDÉO - Coman : "Je ne sprinte plus à chaque minute, sinon je ne pourrais pas jouer 10 matches de suite"

2 562 vues | 12:52

A seulement 23 ans et cinq années au club, Kingsley Coman est un joueur qui compte au Bayern Munich. L’international français a progressé et mis de la maturité dans son football depuis son arrivée en Bavière. Son statut, aussi, a changé. Il s’est livré en exclusivité à Eurosport.



Intouchable ces deux dernières années, le Bayern Munich repart en conquête cette saison en Bundesliga. Il faut être très fort pour arracher le "Meisterschale" à Franck Ribéry et ses coéquipiers.



