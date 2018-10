Guardiola peut le regretter : voici Jadon Sancho, le meilleur passeur d'Europe

558 vues | 01:17

Meilleur passeur d'Europe en championnat, sans avoir joui de la moindre titularisation, Jadon Sancho crève l'écran cette saison. L'ailier anglais de 18 ans, qui a dit non à Manchester City et Pep Guardiola, fait les beaux jours du Borussia Dortmund et s'annonce comme le futur de l'équipe des Three Lions. (Réalisation : François-Xavier Rallet / Vincent Bregevin)



Intouchable ces deux dernières années, le Bayern Munich repart en conquête cette saison en Bundesliga. Il faut être très fort pour arracher le "Meisterschale" à Franck Ribéry et ses coéquipiers.



