L'OL n'en voulait pas ? Peu importe, Mateta est devenu le chouchou de Mayence

BUNDESLIGA - Jean-Philippe Mateta et Mayence défient le Bayern Munich, ce dimanche à 18h. Recruté en 2016 par l'OL, alors qu'il jouait en National à Châteauroux, Mateta ne s'est jamais imposé à Lyon. Recrue la plus chère de l'histoire de Mayence l'été dernier, il répond aux attentes de son club et fait partie des coqueluches de ses supporters.



Intouchable ces deux dernières années, le Bayern Munich repart en conquête cette saison en Bundesliga. Il faut être très fort pour arracher le "Meisterschale" à Franck Ribéry et ses coéquipiers.



