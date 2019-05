Bundesliga - Le Bayern Munich champion d'Allemagne !

34 vues | 00:30

Champion d'Allemagne, le Bayern Munich a remporté la Bundesliga pour la septième saison consécutive après sa large victoire contre l'Eintracht Francfort (5-1) ce samedi à l'Allianz Arena pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat. Pour leur dernier match avec le club bavarois, Franck Ribéry et Arjen Robben ont chacun marqué un but lors de cette rencontre.

