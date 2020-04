VIDÉO - Bundesliga - Alexander et Mischa Zverev participent au cyber-entraînement du Bayern

Les deux frères et joueurs de tennis allemands Alexander et Mischa Zverev se sont joints à Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Thomas Müller et leurs coéquipiers du Bayern Munich pour leur cyber-entraînement quotidien.

