Brésil - Taffarel : ''Plus de tension que d'émotion en 1994''

49 vues | 00:44

L'immense gardien de but du Brésil vainqueur de la Coupe du Monde 1994, Claudio Taffarel, est revenu sur la victoire de la sélection auriverde il y a 24 ans aux États-Unis. ''Quand tout se joue aux tirs au but, comme ça a été le cas contre l'Italie en finale, on ressent beaucoup de tension. Mais une fois rentrés au Brésil, on a ressenti toute la ferveur du peuple brésilien'', affirme Taffarel.

Eurosport uniquement avec CANAL*