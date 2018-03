Brésil - Taffarel : ''Ne plus jamais revivre le 7-1 face aux Allemands''

82 vues | 00:41

L'ancien gardien du Brésil Claudio Taffarel est revenu sur le traumatisme vécu par la Seleçao en demi-finale du Mondial-2014 lors de l'humiliante défaite 7-1 face à l'Allemagne. ''On doit éviter de reproduire les mêmes erreurs mais tout a changé, Dunga n'est plus aux commandes et le groupe n'est plus dans le même état d'esprit'', se rassure Taffarel.

