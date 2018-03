Brésil - Taffarel : ''Alisson peut devenir le meilleur gardien du monde''

108 vues | 00:53

Claudio Taffarel, gardien de but du Brésil champion du monde en 1994, a livré son sentiment sur le gardien auriverde de la Roma, Alisson. ''Il est plus technique que Buffon pour moi. Il a toutes les qualités pour s'installer au plus haut niveau'', détaille Taffarel.

