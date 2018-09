Bleus - Varane séduit par la Ligue des Nations

131 vues | 00:49

Raphaël Varane est enchanté à l'idée d'inaugurer jeudi soir à Munich contre l'Allemagne le nouveau format de la Ligue des Nations, une compétition qui a vu le jour pour mettre fin aux matches amicaux sans enjeu : ''Nous sommes des compétiteurs, donc on aime ça, et on fera tout pour se qualifier pour le Final Four de juin prochain'', assure Varane. Il faudra pour cela finir en tête de la poule

