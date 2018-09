Bleus - Renard : "Il y a beaucoup d'humilité chez Deschamps"

17 vues | 02:15

L'entraineur du Maroc, Hervé Renard a déclaré que Didier Deschamps était pour lui "le meilleur sélectionneur possible" pour la France. L'ancien coach de Lille a aussi été frappé par "la simplicité et l'humilité" dont ont fait preuve Deschamps et son staff après le titre mondial.

