Bleus - Nzonzi : "Ben Yedder le mérite"

42 vues | 00:34

Non convoqué par Didier Deschamps pour les matches face à la Colombie et la Russie, Steven Nzonzi ne s’en offusque pas et préfère continuer à travailler. Le milieu de terrain de Séville se réjouit en revanche de la première convocation de son partenaire Wissam Ben Yedder.

Eurosport uniquement avec CANAL*