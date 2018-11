VIDÉO - Bleus - Lloris : "On ne peut dire que du bien de N'Golo"

12 vues | 00:18

L'équipe de France se déplace à Rotterdam pour y affronter les Pays-Bas ce vendredi pour le compte de la phase de groupes de la Ligue des Nations. En conférence de presse de veille de match, le capitaine et gardien de but français Hugo Lloris a évoqué son compatriote et milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté.

