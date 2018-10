VIDÉO - Bleus - Les tops et les flops avant l'Islande

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Dimitri Payet au top, Presnel Kimpembe, Olivier Giroud et Steve Mandanda au plus bas : voici en statistiques l’état de forme de certains Bleus avant le match amical contre l'Islande ce jeudi à Guingamp.

