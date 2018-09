Bleus - Giroud, le coup de la panne

98 vues | 01:32

Olivier Giroud, qui n'a pas trouvé la faille en Allemagne jeudi (0-0), reste sur 10 matches sans marquer depuis le 28 mai dernier et la victoire contre l'Irlande. Déjà muet lors de la Coupe du Monde, l'avant-centre des Bleus s'impatiente et espère faire trembler les filets contre les Pays-Bas. Retour en stats sur une disette embêtante plus qu'inquiétante pour le champion du monde.

