Bleus - Giroud, l'indispensable controversé

Qualifiée pour l'Euro 2020 l'été prochain, l'équipe de France est difficilement venue à bout de la Moldavie ce jeudi au Stade de France (2-1). Une rencontre où l'attaquant des Bleus Olivier Giroud (33 ans) a égalisé sur penalty pour inscrire son 39e but en sélection, malgré un temps de jeu quasi nul avec son club de Chelsea, et cultiver encore un peu plus son statut d'indispensable controversé.

